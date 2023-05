Empire Magazine ci regala qualche piccola novità su Tartarughe Ninja: Caos Mutante (GUARDA IL TRAILER ITALIANO), film d’animazione basato sul noto franchise in arrivo ad agosto.

Cominciamo dalla nuova immagine che vi proponiamo direttamente qua sotto:

Nel pezzo pubblicato dalla popolare testata inglese, il regista Jeff Rowe (co-regista de I Mitchell contro le macchine) ha spiegato anche qual è stato l’approccio creativo che è stato seguito per dare vita al cartoon:

Volevamo che fosse come Stand by me e Lady Bird. Ma, sai, con le Tartarughe Ninja. La nostra intenzione era quella di catturare l’energia del film di crescita e formazione definitivo. C’è un sacco di quel senso di fiducia non autentica che hanno gli adolescenti: quando sei adolescente – e non sai niente di meglio – agisci con questo esaltatissimo senso di “Possiamo fare qualunque cosa!”.

Rowe spiega anche come i produttori di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, Seth Rogen ed Evan Goldberg, siano dei veri e propri esperti in materia:

È una tematica di cui loro sono super-esperti. Tutto quell’aspetto di Superbad in cui vediamo quei ragazzi che sono migliori amici, ma sono un po’ degli sfigati che si prendono continuamente in giro, ma non dubiti neanche per un secondo della loro amicizia e del fatto che si vogliano davvero bene.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante è prodotto da Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver. Ecco la sua sinossi:

Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade.

Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

FONTE: Empire

Classifiche consigliate