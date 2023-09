Tartarughe Ninja – Caos mutante rappresenta l’esordio sullo schermo di molti personaggi secondari del franchise. È il caso per esempio di Mondo Gecko, Leatherhead, Ray Fillet e Wingnut. Ma l’universo delle Turtles è ancora pieno di personaggi inediti.

Racconta a questo proposito Kevin Eastman, uno dei creatori del fumetto originale, in un’intervista con ComicBook:

Non vedo l’ora di vedere dove i sequel di Caos mutante andranno a parare; non solo le serie, ma anche i prossimi film perché, sai, c’è Casey Jones in attesa dietro le quinte. C’è Krang lì fuori e poi i Rock Soldier e i Neutrinos. Sono piuttosto gasato.

A proposito dell’inclusione di nuovi personaggi, Eastman commenta quello che è stato uno degli aspetti che ha preferito del nuovo film.

Vorrei sottolineare l’idea originale di avere altri mutanti nati dalla stessa fonte delle tartarughe; è stata davvero un’idea meravigliosamente unica. Quando c’è quel momento in cui si chiedono: “Ce ne sono altri come noi?” È come se realizzassero di non essere soli. È stata una delle mie parti preferite di questo film.