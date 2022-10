Tarzan: la Sony acquista i diritti per realizzare una rivisitazione moderna

Tarzan, l’opera firmata da Edgar Rice Buroughs, tornerà ancora una volta sul grande schermo grazie alla Sony Pictures.

Lo studio ha infatti acquistato i diritti di sfruttamento del personaggio dagli eredi dell’autore, che conducono la Edgar Rice Burroughs Inc..

L’intento è realizzare una “rivisitazione totale” e moderna del personaggio e della proprietà intellettuale, anche se per il momento non si conoscono ulteriori dettagli.

L’ultimo adattamento è stato The Legend of Tarzan, il film di David Yates con protagonisti Alexander Skarsgård e Margot Robbie uscito nelle nostre sale a luglio 2016 che con un budget di 180 milioni di dollari ne ha incassati in tutto il mondo 356,7. Nel cast del film diretto da David Yates troviamo Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson e Djimon Hounsou.

Fonte: THR