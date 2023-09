Quello di Travis Bickle in Taxi Driver, il memorabile capolavoro del 1976 diretto da Martin Scorsese sulla base di una sceneggiatura di Paul Schrader, è uno dei tanti ruoli indimenticabili interpretati da Robert De Niro nel corso della sua onoratissima carriera.

Dall’Inghilterra, arriva la notizia che Robert De Niro, a 47 anni di distanza dalla release di Taxi Driver, tornerà nuovamente nei panni di Travis Bickle nella nuova campagna pubblicitaria di Uber, la nota azienda di trasporto automobilistico privato.

Stando al tabloid inglese The Sun, che ha riportato in anteprima la cosa, Uber spera di far sì che, negli spot che verranno girati, possano apparire anche degli altri volti famosi come passeggeri del Travis Bickle di Robert De Niro anche se, chiaramente, a quali celebrità stiano puntando.

Non è di certo la prima volta che De Niro si presta a comparire come testimonial di marchi in spot anche decisamente autoironici.

Qua sotto riportiamo alcuni esempi recenti come quello delle vetture Kia e del pane Warburtons:

Lo sceneggiatore di Taxi Driver, Paul Schrader, non pare averla presa benissimo. Su facebook ha difatti scritto: “Jeff Wells mi ha inviato questa cosa. Ouch. Perché Bob dovrebbe farlo è al di là della mia comprensione. Ma non l’ho visto. Se sono fortunato, non lo farò mai.

Prossimamente, ritroveremo Robert de Niro in Killers of the Flower Moon, il nuovo film diretto da Martin Scorsese.

FONTE: The Sun

