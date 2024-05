Il co-amministratore delegato di Netflix Ted Sarandos ha rilasciato una corposa intervista al New York Times (sulla quale torneremo in maniera approfondita nei prossimi giorni) in cui ha dichiarato che, a suo modo di vedere, due dei film dominatori del box-office nel 223, Barbie e Oppenheimer, sarebbero andati alla grande anche in streaming sulla piattaforma.

Quando la giornalista del giornale domanda a Ted Sarandos se pellicole come Barbie e Oppenheimer non siano adatte a una realtà come Netflix, il dirigente risponde:

Entrambi quei film sarebbero perfetti per Netflix. Sicuramente avrebbero avuto lo stesso grande pubblico su Netflix. Non credo ci sia alcun motivo per pensare che certi tipi di film funzionino o meno sulla piattaforma. Non c’è motivo di credere che il film stesso sia migliore a seconda della dimensione dello schermo su cui viene visto dalle persone. Mio figlio è un montatore. Ha 28 anni e ha guardato “Lawrence d’Arabia” sul suo telefono. Ma è solo una cosa interessante. Ad ogni nuovo sviluppo tecnologico, ci sono vantaggi per il pubblico.

