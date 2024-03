Giusto qualche giorno fa abbiamo riportato le parole di Sofia Boutella e sul come avvia vissuto le critiche negative ricevute dalla prima parte di Rebel Moon, il kolossal sci-fi di Zack Snyder approdato in streaming su Netflix lo scorso 22 dicembre (ECCO I DETTAGLI).

Nel pezzo vi spiegavamo anche che, malgrado i grandi sforzi promozionali del colosso dello streaming, il lungometraggio è entrato per qualche settimana nella Top 10 globale, ma non è riuscito a entrare nella Top 10 dei più visti di sempre in streaming su Netflix come accaduto, invece, ad altre pellicole come Glass Onion di Rian Johnson o Il mondo dietro di te di Sam Esmail.

Nonostante ciò, Zack Snyder sembra leggere in maniera molto più ottimistica le performance di Rebel Moon giungendo anche a dire che se fosse uscito al cinema avrebbe fatto più soldi di Barbie, il film di Greta Gerwig che, lo ricordiamo, è stato quello che ha incassato di più durante il 2023.

Ospite di Joe Rogan ha difatti affermato quanto segue lodando il modello di distribuzione streaming:

Pensa al modello distributivo di Netflix, per esempio, dove basta premere un pulsante. Rebel Moon… Diciamo che, in questo momento, è quasi a 90 milioni di visualizzazioni, giusto? 80 o 90 milioni di account l’hanno visto, più o meno. Facciamo almeno due “spettatori” per riproduzione? La matematica è questa. Se quel film fosse arrivato al cinema sarebbe come se 160.000.000 di persone fosse andata in sala a vederlo in base a quei calcoli. 160.000.000 di persone a $ 10 a biglietto sarebbero… Facendo due calcoli… Si tratta di 1,6 miliardi. Probabilmente più persone hanno visto Rebel Moon a casa che Barbie al cinema, giusto?

Vale la pena ricordare che anche se una persona non finisce di guardare un film o una serie TV limitandosi a vederlo per una manciata di minuti, viene comunque conteggiata come visualizzazione, motivo per cui, da diverso tempo, il colosso dello streaming preferisce parlare di “ore di visualizzazione”.

Zack Snyder poi aggiunge:

Ecco quanto è folle il modello distributivo di Netflix. Questo è il modello di distribuzione che hanno messo in piedi. Stavo parlando con della gente l’altro giorno e stavamo parlando di Rebel Moon 2. Mi dicono “Beh, parlaci del primo Rebel Moon”. E io “No, vai a guardarlo, ca**o. So che ce l’hai a casa tua”. Non è come il cinema. Potresti premere play sul tuo telefono in questo momento e guardarlo proprio qui, se lo desideri. Ecco quanto è folle. Questo modello, questa macchina che hanno costruito è davvero qualcosa di differente. È davvero pazzesco se ci pensi.

Rebel Moon parte 1 – Figlia del fuoco è disponibile su Netflix dal 22 dicembre, mentre non è stato ancora annunciato quando arriverà in edizione estesa. Rebel Moon parte 2 – La sfregiatrice arriverà invece il 19 aprile 2024.

FONTE: Joe Rogan su YouTube

