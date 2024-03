Teen Titans diventerà un film live action: l’Hollywood Reporter rivela infatti che i DC Studios guidati da James Gunn e Peter Safran stanno sviluppando una versione cinematografica dei giovani eroi dei DC Comics.

Ana Nogueira, che sta scrivendo Supergirl: Woman of Tomorrow, è stata incaricata di occuparsi anche di questa trasposizione sul grande schermo dei celebri personaggi nati sulla carta negli anni sessanta. I fumetti proponevano un team di supereroi adolescenti composto da Robin, Kid Flash, Aqualad, Wonder Girl, un gruppo che negli anni successivi venne ampliato e rilanciato, in particolare negli anni ottanta grazie a Marv Wolfman e George Perez. All’epoca l’albo The New Teen Titans divenne il fumetto più venduto della DC.

Sul piccolo schermo, in tempi recenti ha avuto moltissimo successo la serie animata dal tono scanzonato Teen Titans Go!, andata in onda per otto stagioni su Cartoon Network con oltre 400 episodi. Nel luglio del 2018 è uscito al cinema anche un film d’animazione, Teen Titans Go! To the Movie, che ha incassato 52 milioni di dollari in tutto il mondo (leggi la recensione).

