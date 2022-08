Terminator 2, Robert Patrick su come il film di James Cameron abbia influenzato la sua carriera

Robert Patrick (X-Files, Peacemaker) ha recentemente parlato di come Terminator 2: il giorno del giudizio, il capolavoro di James Cameron, abbia influenzato in maniera drastica la sua carriera.

In Terminator 2: il giorno del giudizio, lo ricordiamo, Robert Patrick vestiva i panni del temibile e iconico T-1000, versione aggiornata, più sofisticata e, soprattutto, “mutaforma” della temibile macchina killer ideata da Skynet che dà il nome alla saga cinematografica in oggetto.

Ospite al podcast di Michael Rosenbaum ha spiegato che, molto semplicemente, deve, professionalmente parlando, tutto a James Cameron:

Non voglio sorvolare sul fatto che devo a lui la mia carriera. James Cameron è davvero il tizio che ha visto tutto quel fascio d’insicurezza che avevo, tutte le robe che avevo in testa e mi ha detto “Ce la puoi fare, ca**o”. E lo disse davvero. Dopo aver letto la sceneggiatura… sono entrato, l’ho appoggiata e gli ho detto “Posso farlo”. Al che lui mi disse “È per questo che sei qui, Robert”.