Il passaggio di White Chicks, il film del 2004 diretto da Keenen Ivory Wayans con Marlon Wayans, in cui Terry Crews, nei panni di Latrell Spencer, si rivela un inaspettato amante della canzone “decisamente poco black” A thousand miles di Vanessa Carlton esibendosi in una divertentissima performance del brano è, di sicuro, uno dei momenti più apprezzati della commedia. Un film che a dispetto dell’apprezzamento critico tutt’altro che esaltante (via Rottentomatoes) è a suo modo diventato un piccolo cult.

Nella prima puntata della nuova stagione di America’s got talent, Terry Crews, accompagnato al pianoforte da Craig Robinson (che fra l’altro ha recitato insieme a Crews come guest star in svariati episodi di Brooklyn Nine-Nine), si è esibito sul palco della trasmissione cantando nuovamente A thousand miles.

Potete vedere il video qua sotto!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto.

