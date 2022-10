Marlon Wayans potrebbe partecipare a un film come White Chicks oggigiorno? È questa la domanda che è stata posta all’attore durante un’intervista con BuzzFeed. Una chiacchierata che si è trasformata in una riflessione di Marlon Wayans su quanto, oggi come oggi, ci sia bisogno, a suo modo di vedere, di film come White Chicks.

In White Chicks a due fratelli (Marlon e Shawn Wayans), neri e entrambi agenti dell’FBI, viene affidata la missione di proteggere due ereditiere, le sorelle Wilson, da un complotto. Ma dovranno farlo calandosi, letteralmente, nei loro panni. Cosa non semplicissima visto che le ragazze sono… bianche.

Wayans spiega:

C’è bisogno (di film come questi, ndr.). Non so in quale pianeta ci troviamo, uno in cui pensi che le persone non abbiano bisogno di ridere, che la gente debba essere censurata e cancellata. Se una battuta porterà alla mia cancellazione, beh, grazie del piacere. È triste constatare che la società si trovi in un momento in cui non è più concesso farsi una risata.

Poi aggiunge:

Non sto ascoltando questa dannata generazione. Non ascolto questa gente: queste persone che se la fanno sotto così come gli executive degli studios. Volete davvero fare questo? Grande. Personalmente continuerò a fare battute alla maniera che piace a me. E se ti va di fare un po’ di soldi ti conviene salire a bordo. Altrimenti troverò comunque una maniera per farlo. Conosco il mio pubblico. Quello che viene ogni settimana ai miei show e se ne va sentendosi alla grande e ridendo. E tipico di noi Wayans: abbiamo sempre detto la peggior battuta nel miglior modo possibile.

Cosa ne pensate delle parole di Wayans su White Chicks e la cancel culture? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: BuzzFeed