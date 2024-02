Thanksgiving, nuovo horror di Eli Roth uscito nelle sale italiane a metà novembre, si è rivelato un buon successo al botteghino, tale da meritare un sequel, che arriverà ufficialmente nel 2025. Quali dei personaggi torneranno nel film? In un’intervista con Games Radar, Nell Verlaque (Jessica) e Rick Hoffman (Thomas) fanno le loro previsioni:

Verlaque: Per quanto ne so, sì [Jessica tornerà]. Penso che sarà una continuazione rispetto all’ultima volta che l’abbiamo vista. Staremo a vedere. Ma al momento credo di sì. Quando ho parlato con Eli di quello che vuole fare, penso che voglia approfondire molto i personaggi, d’altronde sono accadute cose traumatiche a queste persone. E penso che il motivo per cui il primo film ha funzionato così bene è che le relazioni tra tutti erano molto forti e si capiva tutto.

Hoffman: In base a quello che mi è stato detto, sono coinvolto [nel sequel] – non voglio svelare nulla, ma in base a quello che mi è stato detto dal regista, sarà sicuramente un’esperienza interessante.