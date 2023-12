Dopo l’uscita del suo Thanksgiving, Eli Roth ha parlato non solo di come sia stato poter mettere una festività come il Giorno del Ringraziamento al centro di un horror slasher, ma anche di quale altra popolare e nota festività meriterebbe lo stesso trattamento.

Durante un’intervista con CinePOP, infatti, l’acclamato regista ha fatto allusione al fatto che il povero Coniglietto di Pasqua… non abbia il suo horror come si deve:

Mi sono davvero divertito a girare Thanksgiving, è difficile pensare ad un’altra festività da poter esplorare allo stesso modo… ma più ci penso e più mi rendo conto che c’è il potenziale per un meraviglioso coniglietto di Pasqua killer, lì fuori, che ancora non è stato esplorato.

Trovate il video completo qui di seguito:

Voi avete visto Thanksgiving? Cosa ne pensate? Siete pronti ad un film slasher con un coniglietto di Pasqua assassino?

