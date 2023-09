In occasione del Beyond Fest, James Cameron è tornato a parlare dell’edizione 4k di The Abyss a cui lavora oramai da anni.

Il regista ha confermato che il lavoro è praticamente ultimato:

Il master è pronto e credo che esca a breve… un paio di mesi o qualcosa del genere. C’è molto materiale aggiuntivo che inseriranno, e poi sarà disponibile in contemporanea in streaming. Non volevo usare il vecchio transfer HD, volevo farlo a dovere.

Fonte: Comicbook

