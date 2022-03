e il registahanno parlato del commovente finale di

La sequenza è quella in cui i tre personaggi principali si ritrovano a condividere un momento insieme:

L’ho sempre pensata così perché sapevo di non voler rinunciare a un momento finale tanto catartico. Mi piacciono i film che mi fanno emozionare così tanto […] Non abbiamo mai pensato a un finale da “felici e contenti”, ma volevamo qualcosa che comunicasse chiusura e redenzione. L’abbiamo ritoccata in fase di sceneggiatura e poi l’abbiamo girata.

Ha poi aggiunto:

Reynolds ha poi aggiunto:

Mi è bastato guardare Mark negli occhi e ho iniziato a provare tutto […] La scena del gioco ha avuto un profondo impatto su di me, perché mi ha fatto pensare a mio padre. Tutti i più bei ricordi di mio padre, che è morto oramai da 6-7 anni, sono di me e lui che giochiamo sul prato. Mio padre ha sempre avuto tempo per me.