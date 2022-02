Ieri sera c’è stata una proiezione di, film Netflix diretto da(Free Guy – Eroe per gioco, Una notte al museo, Stranger Things) con protagonista

In tale occasione l’attore protagonista ha parlato dell’atmosfera anni ’80 del film:

Amo il fatto che Netflix lo abbia pubblicizzato così, hanno amato il film tanto quanto noi. […] Sono grato che Netflix abbia preso l’impegno di realizzare film come questo, dando vita a storie originali basate solo su un’idea. Specialmente nel caso di film come questo, e lo dico in senso positivo, che sono un po’ vecchio stile in cui succede qualcosa di meraviglioso (o soprannaturale) a un ragazzino che torna a casa per cena e i genitori non sanno nulla.

Ha poi parlato delle fonti di ispirazione:

Film come E.T., Ritorno al futuro, Stand by Me e I Goonies piacevano ai bambini tanto quanto agli adulti. Oggi tendiamo a scindere le due forme di intrattenimento, con i film per bambini adatti ai bambini e i film per adulti solo per gli adulti, mentre veniamo bombardati da contenuti ventiquattro ore al giorno, per sette giorni ala settimana.