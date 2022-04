Sapevamo già che, con The Adam Project, Ryan Reynolds era ufficialmente diventato il re dello streaming su Netflix. Il film diretto da Shawn Levy infatti, ha garantito alla star canadese un vero e proprio primato consentendogli di diventare l’unico attore con tre film nella top ten dei più visto di sempre sulla piattaforma ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

Nell’ultimo aggiornamento dato da Netflix in materia di ore di streaming effettuate a livello globale, The Adam Project è ufficialmente diventato il quarto film più visto di sempre. Con 233.150.000 milioni di ore viste in streaming su Netflix, The Adam Project sta frala terza posizione di Bird Box e la quinta di Extraction, il film con Chris Hemsworth noto come Tyler Rake in Italia.

Ryan Reynolds è anche in prima posizione grazie a Red Notice di Rawson Marshall Thurber in cui recita di fianco a Gal Gadot e The Rock e in nona posizione con 6 Underground di Michael Bay.

Mark Ruffalo ha voluto celebrare il risultato del film col tweet che trovate qua sotto:

I love that you love this film, and that they love this film, which I love as well. I love them, and I love us, and I just love all this, which has been so lovely. Lots of love to all! #TheAdamProject pic.twitter.com/pfeIkZY1Mn — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) April 12, 2022

The Adam Project con Ryan Reynolds vede nel cast anche Jennifer Garner, Zoe Saldana, Mark Ruffalo e Catherine Keener ed è arrivato su Netflix in tutto il mondo l’11 marzo.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!