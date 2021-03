LEGGI ANCHE – The Adam Project: anche Mark Ruffalo insieme a Ryan Reynolds nelle nuove immagini del film

Si sono concluse le riprese di, progetto Netflix diretto da(Free Guy – Eroe per gioco, Una notte al museo, Stranger Things) con Ryan Reynolds.

Ad annunciarlo è stato l’attore protagonista che ha deciso di ringraziare i suoi colleghi supereroi, ovvero Jennifer Garner, Zoe Saldana, Mark Ruffalo:

Gamora, Elektra, Hulk, Deadpool e il ragazzino che interpreterà Deadpool quando finirò rinchiuso in una scatola trasformato in scheletro. Se The Adam Project si rivelerà almeno una parte bello e divertente e folle di quanto è stato girarlo, direi che avremo raggiunto un grande traguardo.

Ecco una serie di foto:

The Adam Project sarà un film di fantascienza targato Netflix scritto da Jonathan Topper (Kodachrome, Warrior) e diretto dal produttore di Stranger Things Shawn Levy, che di recente ha lavorato con Ryan Reynolds per Free Guy – Eroe per gioco.

La storia ruoterà attorno alle vicende di un uomo (Reynolds) che deve tornare indietro nel tempo per chiedere aiuto al sé stesso tredicenne. Insieme incontreranno il padre defunto, della stessa età di Reynolds.

Del cast fanno parte anche Jennifer Garner, Zoe Saldana, Mark Ruffalo e Catherine Keener (Essere John Malkovich).

David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger stanno producendo il progetto per la Skydance. Anche Levy produrrà attraverso la 21 Laps Entertainment, mentre Reynolds lo farà con la Maximum Effort.

Nel cast, oltre a Reynolds, troviamo anche Jennifer Garner, Zoe Saldana, Mark Ruffalo e Catherine Keener (Essere John Malkovich).

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!