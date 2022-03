, il film Netflix diretto da Shawn Levy ( Free Guy ) conincentrato sui viaggi nel tempo, è finalmente approdato sulla piattaforma.

Durante una chiacchierata con CB, il regista ha parlato delle fonti di ispirazione spiegando di avere nel DNA i film della Amblin, di Steven Spielberg, di Robert Zemeckis e ha poi aggiunto:

Will Hunting – Genio ribelle è tra i preferiti in assoluto. La scena “non è colpa tua” è leggendaria, l’avrò visto 30 volte ed è uno dei motivi per cui volevo una sequenza catartica [in The Adam Project] con un personaggio che cerca di condividere qualcosa di emotivo con l’altro senza successo.

Come ci insegna la vita vera, se qualcuno non accoglie quel legame e quella emozione, a volte deve prendere una batosta. Così per quella scena il mio consiglio è stato: “Mark [Ruffalo], cerca di entrare in Ryan“. Ryan resisteva, ma più lui faceva così più Mark insisteva e alla fine il risultato è stato la bellissima scena commovente che trovate nel film.