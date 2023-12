Durante un’ospitata per il podcast Happy Sad Confused, Paul Giamatti è tornato a parlare brevemente della sua esperienza sul set di The Amazing Spider-Man 2.

Dopo aver fatto una battuta sulla sua presenza ridotta nei panni di Rhino, l’attore ha parlato in generale del set e di Andrew Garfield:

È stato interessante assistere a quante cose fossero fatte all’impronta sul set, le acrobazie erano realizzate dal vivo. Andrew Garfield è stato incredibile in questo senso, c’erano volte in cui dicevo: “Non credo tu sia costretto, potresti farlo fare a un tizio vestito da Spider-Man e nessuno saprebbe che non sei tu”.