Deadline riporta in esclusiva che Sebastian Stan, il volto del Soldato d’inverno nel film dell’Universo Marvel, apparso in Tonya e Pam & Tommy, interpreterà un giovane Donald Trump in The Apprentice, il nuovo film del regista iraniano Ali Abbasi.

Accanto a lui troveremo il vincitore dell’Emmy e del Golden Globe Jeremy Strong (Succession) e la candidata all’Oscar Maria Bakalova.

Le riprese sono iniziate proprio questa settimana.

Definita come un’esplorazione del potere e dell’ambizione, ambientata in un mondo di corruzione, The Apprentice esaminerà gli sforzi di Trump di costruire il suo impero a New York negli anni ’70 e ’80 e mostrerà anche il suo rapporto con il celebre avvocato Roy Cohn.

Strong interpreterà Cohn, mentre Bakalova sarà ivana, la prima moglie di Trumo.

