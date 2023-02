Sebastian Stan su Everything Everywhere All at Once: “Dobbiamo imparare tutti qualcosa dal film”

Everything Everywhere All at Once

Anche Sebastian Stan rientra fra gli estimatori di Everything Everywhere All at Once, la pellicola diretta dai Daniels e prodotta da due registi che l’attore conosce molto bene, ovvero Anthony e Joe Russo, i registi del secondo e terzo Captain America, The Winter Soldier e Civil War, e dei due capitoli finali della Saga dell’Infinito, Infinity War ed Endgame.

In occasione del junket di Sharper (LEGGI LA RECENSIONE), il nuovo film Apple Original disponibile dal 17 febbraio in streaming sulla piattaforma del colosso di Cupertino, abbiamo intervistato proprio Sebastian Stan insieme a Justice Smith (Pokémon: Detective Pikachu, Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri) e Briana Middleton (recentemente ingaggiata fra i protagonisti della serie di Metropolis che verrà realizzata da Sam Esmail per Apple TV Plus). Nel momento in cui abbiamo chiesto al cast se ci sia effettivamente ancora spazio per un thriller come Sharper in un panorama sempre più dominato da blockbuster cinefumettistici e non, Sebastian Stan ha colto l’occasione per complimentarsi con Everything Everywhere All at Once spiegando che:

Secondo me dobbiamo tutti imparare da Everything Everywhere All at Once. È la dimostrazione che c’è una brama per film e idee originali che possono comunque intrattenere. È un film davvero speciale. Il fatto che abbia attirato così tante persone al cinema è un dato su cui dovremmo riflettere.

Con un budget compreso fra i 14 milioni e i 25, Everything Everywhere All at Once ne ha poi incassati ben 106.9 al box office. Il film è stato anche nominato in ben 11 categorie agli Oscar 2023: è la pellicola che ne ha ricevute di più.

