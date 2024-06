In occasione dell’ACE Superhero Comic Con 2024, il volto di Alfred Pennyworth, Andy Serkis, ha aggiornato sulla lavorazione di The Batman 2.

“In sostanza non so nulla sul film a parte il fatto che ho appena scoperto che probabilmente gireremo a inizio anno prossimo” ha commentato l’attore, come riportato da PopVerse. “Perciò, se fate i calcoli, uscirà un anno e mezzo dopo l’inizio delle riprese. So che Matt [Reeves] sta lavorando sodo sulla sceneggiatura“.

Ha poi aggiunto:

Matt Reeves è un regista straordinario, posso solo immaginare che sarà un’altra sceneggiatura splendida, perché ho adorato quello che ha fatto con il primo film. Ho adorato lavorare con Rob Pattinson e non vedo l’ora di tornare a interpretare Alfred.

Uscito nel 2022, The Batman ha incassato 722 milioni di dollari in tutto il mondo. The Batman 2 sarà girato nel 2025 e arriverà al cinema nel 2026.

