The Batman 2 ha una data di uscita, farà parte della categoria DC Elseworlds

Nel presentare alla stampa i piani per il primo capitolo del DC Universe condiviso che verrà prodotto dai nuovi DC Studios, i co-CEO James Gunn e Peter Safran hanno confermato anche il posizionamento dei film DC attualmente in produzione, annunciando la data di uscita di The Batman 2.

Il blockbuster farà parte della neonata categoria DC Elseworlds, che conterrà tutti i film e le serie tv DC “esterni” all’Universo DC principale a cui apparterranno invece i 10 progetti annunciati oggi, a partire da Superman: Legacy. È una strategia già adottata dalla DC per i fumetti: Elseworlds è una linea che propone storie alternative che non rientrano nel canone classico e si svolgono in dimensioni alternative.

Queste le parole precise di Gunn a riguardo:

Quello della DC è un multiverso, e noi ci dedicheremo a un solo universo in quel multiverso. Ma se qualcosa non appartiene al nostro DCU, lo renderemo chiarissimo. Quindi film prettamente per adulti come Joker di Todd Phillips, o l’animazione per bambini come Teen Titans Go! apparterranno a DC Elseworlds, come succede nei fumetti.

Ecco quindi alcuni dei progetti che faranno parte di DC Elseworlds:

Joker: Folie à Deux (film)

3 ottobre 2024, diretto da Todd Phillips, con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

The Batman Parte II (film)

3 ottobre 2025, diretto da Matt Reeves, con Robert Pattinson

Il pinguino (serie tv)

Le riprese della serie tv prodotta da Matt Reeves con protagonista Colin Farrell inizieranno a breve.

Superman – film senza titolo (film)

Prodotto da J.J. Abrams, scritto da Ta-Nehisi Coates. Il progetto è stato annunciato nel 2021 ed è ancora attivamente in sviluppo, una sceneggiatura è in arrivo.

Teen Titans Go! (serie tv)

L’attuale serie animata Teen Titans Go! continuerà a esistere all’interno del DC Elseworlds.