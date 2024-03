The Batman 2 non uscirà più nel 2025. La notizia era attesa, in quanto a un anno e mezzo dalla data prefissata non si è ancora iniziato a parlare nemmeno di casting (a causa degli scioperi dell’anno scorso lo sviluppo del film ha subito numerosi rallentamenti).

Warner Bros. Discovery ha quindi deciso di rinviare il blockbuster di Matt Reeves di un anno: dal 3 ottobre 2025 al 2 ottobre 2026. Le riprese, quindi, verosimilmente si terranno l’anno prossimo.

L’11 luglio 2025, lo ricordiamo, farà il suo debutto il Superman di James Gunn, le cui riprese sono appena iniziate.

Uscito nel 2022, The Batman ha incassato 722 milioni di dollari in tutto il mondo.

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate