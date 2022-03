Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Alfred è molto giù di corda. Essendo un militare, è abituato a norme e regolamenti, organizzazione e precisione. Volevo che avesse quella fermezza militare nel modo di vestire e di comportarsi, che cozza con il nichilismo di Bruce e il suo rifiuto di ascoltarlo più. Il loro è un rapporto costruito su sabbie mobili.

Tra i tanti personaggi presenti in The Batman c’è ovviamente anche spazio per, che qui vediamo in un’inedita versione, di cui veste i panni Andy Serkis. Nel film, il suo personaggio sembra essere stato una guardia del corpo per Thomas e Martha Wayne, prima di assumere il ruolo di custode del figlio dopo i loro omicidi. In un’intervista con The Hollywood Reporter , l’attore ha condiviso maggiori informazioni sul passato del suo personaggio e sul suo rapporto con Bruce Wayne:

In The Batman, il legame tra Bruce e Alfred è abbastanza difficile, molto diverso da quello tra i due personaggi nella Trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, più amorevole e spensierato. Quando poi Alfred viene quasi ucciso da una bomba dell’Enigmista (Paul Dano) destinata a Bruce, i due uomini si riconciliano in ospedale, quando quest’ultimo ammette di aver temuto di perdere il suo unico amico e confidente. “È stata una scena difficile“, commenta Serkis. “Abbiamo provato a impostarla in vari modi diversi, e abbiamo interpretato diverse versioni con Alfred sempre più vulnerabile. E ci siamo accordati sul modo in cui si vede nel film“.

Per quanto riguarda la costruzione del personaggio, Serkis rivela:

Il bastone che utilizzo era già presente in sceneggiatura: Matt [Reeves, il regista] voleva suggerire che fosse stato congedato dall’esercito, mentre io ho proposto che avesse le cicatrici sul viso. L’idea per l’abito è stato frutto di una collaborazione. Volevo davvero che, nonostante la torre dei Wayne stia cadendo a pezzi, Alfred tenesse duro con un look saldo e ordinato.

The Batman con Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell e Jeffrey Wright è arrivato al cinema il 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola diretta dal regista Matt Reeves nella nostra scheda.

FONTE: THR