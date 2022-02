Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Anche se, tecnicamente, nessuno di noi ha ancora vistoe nonostante si sappia fin dalla fine di agosto del 2020 cheè entrato a far parte della pellicola di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del Crociato di Gotham abbiamo preferito essere cauti e adottare il flag spoiler.

Procediamo con ordine. Un anno e mezzo fa, apprendevamo che Barry Keoghan (Dunkirk, Il Sacrificio del Cervo Sacro) era entrato a far parte del team di attori dell’attesissimo cinecomic Warner Bros / DC Comics che sarà dal 3 marzo in esclusiva al cinema. Le news dell’epoca dicevano che dell’agente l’attore avrebbe interpretato Stanley Merkel. Il personaggio ha fatto la sua prima apparizione nel 1987 in Batman #405 come primo partner del Commissario Gordon.

Eppure, con estrema rapidità, intorno al ruolo dell’attore irlandese che, nel mentre, abbiamo ritrovato in Eternals nei panni di Druig, sono iniziate a circolare delle insistenti voci e indiscrezioni. Secondo questi rumour, Barry Keoghan non vestirà i panni del già citato Stanley Merkel, bensì quelli di Joker, la più nota nemesi di Batman.

Arriviamo all’oggi e a quanto è stato recentemente pubblicato su Twitter (via CBR). Si tratta di un .pdf contenente tutti i crediti finali di The Batman, chiaramente non elaborati graficamente, ma sotto forma di testo. Dal cast alla soundtrack. Ebbene, è proprio in riferimento a Barry Keoghan che possiamo leggere due informazioni decisamente succulente. La prima è il suo ruolo, quello di “Unseen Arkham Prisoner”. La giovane star sarà, dunque, un prigioniero “non visibile” (qualunque cosa possa voler dire) del ben noto manicomio criminale di Gotham City. Nel documento possiamo anche leggere il seguente credito: “Prosthetics Design – The Penguin & Unseen Arkham Prisoner… MIKE MARINO”. Il look di questo prigioniero di Arkham ha avuto bisogno di make-up prostetico, proprio come quello del Pinguino di Colin Farrell. Secondo alcuni, unendo quest’informazione all’improvvido tweet (poi cancellato) di qualche mese fa fatto dal fratello di Barry Keoghan in cui potevamo appunto leggere che “E così è finalmente stato detto che mio fratello interpreterà Joker” (fonte: CBR) si ottiene la sostanziale conferma al fatto che, in una qualche maniera, Joker comparirà effettivamente nel lungometraggio (anche se non ci è dato ancora sapere per quanto tempo).

Cosa ne pensate di questa indiscrezione su The Batman e Barry Keoghan? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti!

Trovate tutte le informazioni sul film di Matt Reeves con Robert Pattinson, nella nostra scheda! La data d’uscita italiana, solo al cinema, è fissata al 3 marzo.