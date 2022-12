The Batman: leggi la sceneggiatura integrale del film di Matt Reeves

Per celebrare i film che potrebbero giocare un ruolo alla prossima stagione dei premi, Deadline ha pubblicato la sceneggiatura integrale di The Batman.

Scritto da Peter Craig e da Matt Reeves, The Batman è stato il successo maggiore per la Warner Bros. nel 2022 posizionandosi al settimo posto tra i film più redditizi dell’anno con $770,8 milioni di dollair.

LEGGI LA SCENEGGIATURA

Trovate tutte le informazioni su The Batman nella nostra scheda del film! Ricordiamo che un sequel del film e uno spin-off per HBO Max sono al momento in sviluppo.

