The Batman di Matt Reeves e The Lady Of Heaven, film controverso sulla figlia di Maometto, sono stati i film che hanno ricevuto il maggior numero di contestazioni nel Regno Unito, stando a un rapporto della British Board of Film Classification.

La maggior parte dei reclami legati al film con Robert Pattinson è relativa al suo visto censura visto che nel Regno Unito la visione è stata vietata ai minori di 15 anni. Molte delle contestazioni sono arrivate proprio da ragazzini al di sotto di quell’età e altre invece accusavano la BBFC di esser stata troppo restrittiva visto che così facendo i più giovani non avrebbero potuto vedere un film su Batman.

In risposta alle contestazioni, la BBFC ha dichiarato: “The Batman presenta una versione angosciante di Gotham City in cui Batman fa squadra con un investigatore per risolvere una serie di omicidi. L’assassino sottomette le sue vittime e usa dei dispositivi per terrorizzarle prima di ucciderle. Il tono è costantemente cupo e il film dipinge il suo mondo in maniera meno fantastica rispetto alle precedenti incarnazioni del personaggio di Batman sul grande schermo“.

The Batman 2, ricordiamo, è in fase di sviluppo.

