Reuters riporta che la Warner Bros non ha più di che preoccuparsi per il The Batman di Matt Reeves. Un giudice di New York ha infatti stabilito che il film non è stato frutto di plagio ai danni dello scrittore e sceneggiatore di fumetti DC Christopher Wozniak.

Wozniak aveva citato lo studio in giudizio accusandolo di aver copiato una sua storia intitolata The Ultimate Riddle che aveva inviato più volte alla DC dopo averla scritta nel 1990 e che aveva invitato anche al produttore in Michael Uslan affinché lo usasse per un film di Batman.

Il giudice Engelmayer ha spiegato che la struttura della storia era fin troppo “comune” e che quindi non c’erano basi per portare avanti la causa. Ha inoltre sottolineato che Wozniak non è stato in grado di fornire prove sufficienti per dimostrare che ci siano stati contatti tra lui e la Warner Bros, decidendo così di archiviare definitivamente il caso.

“Siamo rispettosamente in disaccordo con la decisione del giudice e stiamo considerando i prossimi passi” ha commentato l’avvocato di Wozniak Terry Parker.

All’interno della documentazione trapelata online è inoltre presente una lettera firmata da Reeves in cui il regista ha sostenuto la posizione della Warner Bros. spiegando la genesi del suo The Batman, passo dopo passo, negando qualunque contatto con Wozniak.

The Batman avrà un sequel in arrivo nel 2026, sempre con Matt Reeves in cabina di regia.

