Al momento i materiali promozionali disono l’unica maniera per cercare di capire quello che il regista Matt Reeves abbia cercato di ottenere con la sua pellicola, ma, a quanto pare, è già tempo di parlare degli abituali “E se”, anche quelli collegati a una ben nota nemesi del Crociato di Gotham come

Matt Reeves ha difatti cominciato gli impegni promozionali di The Batman, il cinecomic della Warner in uscita in Italia, solo al cinema, il prossimo 3 marzo e in una chiacchierata fatta con Collider (via The Playlist) ha potuto parlare di come abbia voluto affrontare i lati più “realistici” di Batman, anche in riferimento a quello che farebbe col poc’anzi citato Mr Freeze.

Per quel che mi riguarda, mi ritrovo attirato dal trovare la versione realistica di ogni cosa. Per me sarebbe una sfida interessante riuscire a capire cosa potrebbe accadere anche all’idea di avere a che fare con qualcosa come Mr Freeze, che avrebbe proprio una storia grandiosa da raccontare, non trovi? Penso che ci sia una maniera per poter riuscire a raccontare una versione più ancorata alla realtà di quella vicenda che potrebbe essere davvero potente e realmente grandiosa. Amo il lato “fantastico” di Batman, ma questa iterazione, nonostante per me sia molto fedele ai fumetti, non finisce necessariamente a toccare i lati più fantastici del personaggio. Ma quello che sarebbe interessante, in questo caso, sarebbe cercare di distendere un po’ di questi elementi fantastici cercando di capire quale senso potrebbero avere in questo film. È così che mi sono avvicinato a esso.

Curiosamente, a ottobre del 2020, anche il produttore di Joker Michael Uslan aveva parlato di Mr Freeze spiegando che, secondo lui, al cinema avrebbe senso una origin story del personaggio ispirata al leggendario episodio della serie animata di Batman, Cuore di ghiaccio (il quattordicesimo della prima stagione), in cui viene appunto narrata la genesi del villain (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ricordiamo che il personaggio è già apparso sul grande schermo in Batman & Robin (1997, di Joel Schumacher) interpretato da Arnold Schwarzenegger.

Trovate tutte le informazioni sul film di Matt Reeves con Robert Pattinson in arrivo nei cinema il 3 marzo, nella nostra scheda!