arriva online qualche informazione aggiuntiva su, il cinecomic di Matt Reeves interpretato dain uscita, solo al cinema, il prossimo 3 marzo in Italia.

Dalle pagine del magazine la Warner ci regala tre immagini inedite dell’attesissimo kolossal cinefumettistico, mentre Robert Pattinson, l’interprete di Batman – Bruce Wayne, ha modo di spiegare ancora una volta la sua relazione col personaggio, con la franchise DC e perché abbia deciso di accettare questo iconico ruolo.

Prima però riportiamo anche la breve dichiarazione d’amore verso il supereroe fatta, sempre su Totalfilm, dal regista Matt Reeves che racconta:

Amo Batman sin da quando ero un ragazzino, ho conosciuto questo personaggio grazie alla serie TV con Adam West. Lo show è uscito in TV nello stesso anno in cui sono nato io. Ogni volta che un film di Batman arrivava al cinema ero contentissimo in quanto fan. Non pensavo che, in futuro, avrei avuto l’opportunità di dirigerne uno.

Passando al protagonista di The Batman, Robert Pattinson, possiamo scoprire grazie a quanto riportato dal magazine che l’attore è convinto che non esista un film dedicato all’Uomo Pipistrello che possa essere definito come “brutto”:

Di tutti i vari filoni di film basati sui fumetti, l’unica saga della quale ho visto ogni singolo film al cinema è proprio quella di Batman. È una cosa che non ho davvero fatto per nessun altra epopea. Ho sempre atteso l’uscita di un nuovo film di questa franchise. Era un mix di cose che andava dall’essere davvero attratto da essa al fatto che nessuno di essi può davvero essere definito come un brutto film […] Ognuno di questi film, a modo suo, riesce a ottenere completamente quello che vuole raggiungere e sono tutti molto interessanti in relazione al quando sono stati realizzati. Non saprei. È una questione quasi istintiva. Ma ho sempre amato il personaggio.

Circa la decisione d’interpretare Bruce Wayne aggiunge che, quando il film con Ben Affleck ha subito una battuta d’arresto, ha iniziato a interessarsi in modo ossessivo alla possibilità di partecipare al progetto:

Puntavo a qualcosa di differente. Fra le parti che puoi ottenere in quanto attore, questo è letteralmente il gioiello della corona. Eppure non ho mai pensato di essere davvero vicino al poterlo interpretare specialmente ripensando alle altre parti che mi attiravano al tempo. Poi ho iniziato a tenere d’occhio in maniera ossessiva la cosa nell’anno successivo. Anche i miei agenti non facevano altro che dirmi “Oh, interessante. Pensavamo volessi solo interpretare degli stramboidi!” e io mi ritrovavo a far notare loro che Bruce Wayne è un vero e proprio freak.

