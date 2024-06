The Bikeriders, in uscita il 19 giugno, racconta la storia di un club di motociclisti negli anni ’60. Il film, ispirato all’omonimo fotolibro del 1968 del fotografo Danny Lyon, è diretto da Jeff Nichols.

Il cast è ricchissimo di grandi star. Troviamo infatti Austin Butler, Tom Hardy, Michael Shannon, Mike Fais, Norman Reedus e Jody Comer. Proprio quest’ultima, in un’intervista, racconta in cosa secondo lei il pubblico troverà degli elementi con cui relazionarsi guardando il film:

Penso che sia qualcosa a cui tutti possiamo relazionarci, che si tratti di un cambiamento dentro di noi o in un’altra persona. Ma penso anche che, con Kathy, l’aspetto che l’ha fatta innamorare di Benny è diventato poi la cosa da cui voleva allontanarlo, nel senso di volerlo egoisticamente al sicuro e più a casa. Perché lei è cambiata. È come se ci fossero tanti aspetti all’interno del film che credo siano così universali.

Comer interpreta Kathy, la moglie di Benny (Butler). Nel film il club di motociclisti finisce in una spirale distruttiva e autodistruttiva di violenza e droga, che spaventa appunto il personaggio di Kathy. E, come dice Comer, ciò per cui prima amava il marito adesso diventa qualcosa da cui vuole allontanarlo.

