The Chain: Emma Stone protagonista del nuovo film di Edgar Wright?

Emma Stone potrebbe aver scelto il suo prossimo ruolo. L’attrice, stando a quanto riportato in esclusiva da The Direct, sarà la protagonista The Chain, adattamento cinematografico del bestseller di Adrian McKinty che sarà diretto da Edgar Wright e scritto da Jane Goldman (Kingsman: Il cerchio d’oro e X-Men: L’inizio).

La storia è quella di Rachel, una madre qualunque costretta a rapire una bambina a causa di una terribile catena: riavrà suo figlio solamente a patto di compiere una atto efferato come quello. All’altra madre toccherà poi la stessa sorte.

I diritti di sfruttamento del romanzo nel 2020 stavano per essere acquistati dalla Paramount, ma è stata la Universal ad averla vinta.

AGGIORNAMENTO – Comingsoon sostiene di aver appreso da fonti vicine alla produzione che Emma Stone non sarà nel film. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.