Nonostante le numerose nuove uscite, calano gli incassi al box-office italiano venerdì, e il motivo è solo uno: la partita dell’Italia. Europei e mondiali di calcio hanno sempre avuto un impatto sul box-office, e quindi non stupisce che ieri siano stati raccolti 195mila euro (con 31mila presenze) contro i 259mila (con 38mila presenze) di ieri.

Rimane in testa The Conjuring – Per ordine del diavolo, con 59mila euro e un totale ora di 1.2 milioni di euro. Crudelia, al secondo posto, incassa 44mila euro e sale così a quasi un milione e mezzo di euro, mentre al terzo posto troviamo la nuova uscita Run: il film con Sarah Paulson incassa 16mila euro e sale così a 37mila euro in due giorni.

The Father – Nulla è come sembra, al quarto posto, incassa 14mila euro, per un totale di 733mila euro. Al quinto posto troviamo Comedians, che incassa solo diecimila euro e sale così a quasi 21mila euro in due giorni Sesta posizione per un’altra nuova uscita, Lassie torna a casa, che incassa 7mila euro e sale a quasi 13mila euro in due giorni: sabato e domenica dovrebbe salire un po’ essendo un film per famiglie. Al settimo posto l’evento Bon Jovi From Encore Nights, con 5700 euro e un totale di 11mila euro, mentre all’ottavo posto Il cattivo poeta incassa 4600 euro e sale a 585mila euro complessivi. Nona posizione per 100% Lupo, che incassa 4300 euro e sale a 306mila euro, mentre chiude la top ten Old Boy, con 4300 euro e un totale di 20mila euro.

INCASSI ITALIA 11/6/2021

THE CONJURING: PER ORDINE DEL DIAVOLO – € 58.919 / € 1.220.217 CRUDELIA – € 43.952 / € 1.485.837 RUN – € 16.686 / € 37.263 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA – € 14.854 / € 733.543 COMEDIANS – € 10.141 / € 20.951 LASSIE TORNA A CASA – € 7.066 / € 12.982 BON JOVI FROM ENCORE NIGHTS – € 5.767 / € 11.600 IL CATTIVO POETA – € 4.697 / € 585.180 100% LUPO – € 4.357 / € 306.942 OLD BOY – € 4.324 / € 20.650

Fonte: Cinetel