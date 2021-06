Continua a crescere il box-office italiano: in occasione della Festa della Repubblica, infatti, è stato superato per la prima volta il mezzo milione di euro in incassi, un traguardo che l’anno scorso era stato superato il 26 agosto in occasione dell’uscita di. In quel caso vennero raccolti 528mila euro, in questo caso 524mila, con 74mila presenze (ricordiamo comunque che ieri era un festivo). A debuttare al primo posto: il film della Warner Bros., proiettato su quasi 250 schermi, ha incassato 169mila euro ottenendo di gran lunga la miglior media della classifica. Al secondo posto, Crudelia incassa altri 133mila euro, salendo a quasi 800mila euro. Al terzo posto The Father – Nulla è come sembra incassa 71mila euro, portandosi a 429mila euro complessivi.

Quarta posizione per Il cattivo poeta, con 31mila euro e un totale di 469mila euro. Al quinto posto Un altro giro incassa 24mila euro, per un totale di 364mila euro. 100% Lupo si piazza al sesto posto, con 24mila euro e un totale di 219mila euro. Nomadland, al settimo posto, incassa 14mila euro e sale così a 1.3 milioni complessivi.

All’ottava posizione troviamo Tutti per Uma, altra nuova uscita di mercoledì, che apre con diecimila euro. Rifkin’s Festival al nono posto incassa altri diecimila euro e sale a 507mila euro complessivi, mentre chiude la top-ten Freaky con 8100 euro e un totale di 66mila euro.

INCASSI ITALIA 2/6/2021

THE CONJURING – PER ORDINE DEL DIAVOLO – € 169.247 / € 169.714

CRUDELIA – € 133.503 / € 798.859 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA – € 71.420 / € 429.793 IL CATTIVO POETA – € 31.640 / € 469.517 UN ALTRO GIRO – € 24.096 / € 364.203 100% LUPO – € 24.073 / € 219.421 NOMADLAND – € 14.620 / € 1.359.487 TUTTI PER UMA – € 10.616 / € 10.616 RIFKIN’S FESTIVAL – € 10.055 / € 507.630 FREAKY – € 8.186 / € 66.115

Fonte: cinetel