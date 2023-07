The Creator, il nuovo film diretto da Gareth Edwards, vede un gruppo di umani scontrarsi con dei robot creati dall’intelligenza artificiale.

In un’intervista con Comic Book, il regista ha spiegato in cosa si differenzia la sua intelligenza artificiale da quella che abbiamo visto in altri film. Racconta quindi che molti attori sul set non sapevano di interpretare dei robot. Le istruzioni erano quelle di interpretare i personaggi nel modo più umano possibile. Solo in post-produzione ha deciso chi dei personaggi trasformare in robot e chi mantenere umano. Dice:

La più grande differenza è che volevo seriamente che l’intelligenza artificiale nel film fosse completamente umana. Infatti anche i robot sono molto naturali. Ho smesso a un certo punto di dire agli attori se fossero robot o no perché puoi notare che le persone, quando dici loro che sono robot, iniziano a recitare in maniera diversa, andando un pochino oltre. Quindi ho fatto in modo che tutti recitassero come se fossero umani. Nessuno sapeva chi sarebbe diventato un’intelligenza artificiale e chi no in una determinata scena e di recitarla quindi come un normale film contemporaneo che non è fantascienza. E poi in post, più qualcuno sembrava naturale, più interessante allora dicevo: “Trasforma quello in un robot perché sarà molto divertente.” Non lo vedi mai questo nei film.

The Creator uscirà nei cinema il 28 settembre. Nel cast John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe e Benedict Wong.

