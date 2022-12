The Division, il film è ancora in fase di sviluppo

Nel novembre del 2021, durante gli impegni stampa per Red Notice, il regista e sceneggiatore Rawson Marshall Thurber aveva parlato anche del suo prossimo progetto, ovvero sia The Division, adattamento cinematografico del noto videogame che verrà prodotto da Ubisoft e Netflix.

Lo aveva fatto anche nel corso della nostra intervista in cui aveva spiegato quello che il cinema può imparare dai videogiochi a suo modo di vedere (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Per diverso tempo del film non si è più parlato tanto che alcune indiscrezioni lo davano come cancellato da Netflix. A quanto pare si tratta di un’informazione inesatta.

Rawson Marshall Thurber l’ha smentita su Twitter spiegando che “non è corretta” e che:

Non ci sono brutte notizie da dare, lo prometto. Per certe cose vale la pena attendere (e attendere e attendere). Con un po’ di fortuna, dovrei essere in grado di condividere qualcosa di sensazionale che va ben oltre quello che la community potrebbe attendersi.

Cosa ne pensate delle parole di Rawson Marshall Thurber? Ditecelo nei commenti!

FONTE: Twitter via CB.com