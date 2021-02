Deadline segnala un cambio alla regia dell’adattamento cinematografico diche verrà prodotto da Netflix. Sarà(Skyscraper, Palle al balzo) a dirigere il moviegame al posto di(Deadpool 2, Atomica Bionda, Hobbs & Shaw). Quest’ultimo ha dovuto abbandonare il progetto perché incompatibile con la sua agenda di lavoro per, film che vedrà Brad Pitt e Sandra Bullock come protagonisti.

Del film avevamo già parlato quasi due anni fa quando, durante la conferenza pre E3 2019 di Ubisoft in occasione dell quale la softco francese Ubisoft aveva mostrato due nuovi trailer di Tom Clancy’s The Division 2, era arrivata la notizia che il film ispirato all’omonima IP sarebbe stato realizzato dal colosso dello streaming. Il lungometraggio vedrà come protagonisti Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain che figureranno anche come produttori.

Distribuito su Xbox One, PlayStation 4 e PC l’8 marzo 2016, The Division è un videogioco RPG ambientato per la prima volta in un contesto militare moderno. Questa la sinossi del gioco:

Oggi viviamo in un mondo molto complesso, che più progredisce e più diventa vulnerabile. Abbiamo creato un enorme castello di carte, dove basta toglierne una sola, per far crollare tutto quanto. Nella giornata del Black Friday, una devastante epidemia colpisce la città di New York e in breve tempo tutti i servizi di base vengono progressivamente a mancare. Nel giro di pochissimi giorni, la carenza di cibo e acqua fa piombare la metropoli nel caos. Per risolvere l’emergenza, viene attivata un’unità segreta chiamata Division. Pur conducendo una vita in apparenza normale, i suoi agenti speciali sono altamente addestrati per salvare la società, operando in maniera completamente autonoma. Quando la società è sull’orlo del collasso, inizia la loro missione.

Nel corso dell’anno, su Netflix, avremo modo di vedere un altro progetto diretto da Rawson Marshall Thurber, ovvero Red Notice con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds.

