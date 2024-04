La Screen Actors Guild e la Directors Guild of America hanno ufficialmente approvato la nascita formale del ruolo dello stunt designer a partire da The Fall Guy.

Il primo a ricevere il titolo sarà Chris O’Hara, coordinatore degli stunt, regista di seconda unità e presidente di Stunts Unlimited.

O’Hara per le sue mansioni è sempre stato accreditato come “coordinatore degli stunt”, una posizione riconosciuta dalla SAG e dalla DGA, ma la creazione del titolo di “stunt designer” coprirà in maniera più efficace la natura eclettica della professione.

Per il titolo si è battuta la 87North, la casa di produzione guidata dal regista David Leitch e dalla produttrice Kelly McCormick.

“Gli stunt designer sono gli architetti creativi dietro le scene di combattimento, le cadute e molto altro, perciò meritano di essere riconosciuti per il loro contributo chiave” ha commentato Leitch, ex stuntman. “La decisione della Universal di permettere a me e a Kelly di accreditare Chris come ‘Stunt Designer’ per The Fall Guy è una mossa rivoluzionaria per una compagnia. Speriamo che possa spianare la strada a dare all’industria degli stunt il riconoscimento che merita“.

SAG-AFTRA and DGA have approved the first-ever credit of “stunt designer.” The title will be used on the upcoming release “The Fall Guy” with veteran stunt coordinator Chris O’Hara set to receive the inaugural film credit. https://t.co/MzaL0R0pvw pic.twitter.com/AgtoPtvu4w — Variety (@Variety) April 9, 2024

The Fall Guy sarà presentato in anteprima nazionale il 26 aprile per poi arrivare in tutti i cinema dal 1 maggio. Nel cast Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham e Stephanie Hsu.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti! Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate