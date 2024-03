The Fall Guy, diretto da David Leitch, con protagonisti Ryan Gosling ed Emily Blunt, arriverà nei cinema il primo maggio. Nel trailer del film si vede il personaggio interpretato da Gosling (Colt Seavers) piangere in auto ascoltando una canzone di Taylor Swift.

Rivela il regista a The Hollywood Reporter che non è l’unica canzone di Swift presente nella pellicola, anzi…

Non voglio rivelare troppo, ma c’è un po’ di Taylor. C’è un po’ di Taytay. Amiamo Taytay, e lo fa anche Colt Seavers.

Continua spiegando quanto sia effettivamente importante Taylor Swift nel film:

Non è solo il trailer, in realtà. Era qualcosa che era incorporato nel DNA del film e quando cercavamo un pezzo di musica che rappresentasse la loro storia d’amore e la loro caduta in disgrazia… e non voglio rivelare troppo perché dovete tutti vedere il film. Kelly ha avuto questa idea. Taylor ha questa canzone fantastica, abbiamo iniziato a suonarla ed è diventata emblematica del loro momento e, inoltre, è una colonna sonora così bella ed emotiva e contemporanea e qualsiasi cosa faccia Taylor è incredibile, ma aggiungerla su Ryan ed Emily che la eseguono, è come magia. Sembra che tre unicorni stiano facendo la loro magia. È abbastanza incredibile.

Nel film Colt Seavers è uno stuntman costretto a lavorare al primo film di una regista esordiente (Emily Blunt), che è anche la sua ex ragazza. Dovrà sostituire una star del cinema, improvvisamente scomparsa, per la quale in passato faceva da controfigura. E sarà proprio Seavers a decidere di indagare sulla sparizione dell’attore.

