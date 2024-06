Durante un’intervista al Jimmy Kimmel Live! Ebon Moss-Bachrach (The Bear), attore che vestirà i panni di Ben Grimm/La Cosa nell’atteso cinecomic Marvel The Fantastic Four, ha svelato quali fumetti era solito leggere in gioventù.

Dopo aver rivelato di possedere ora un abbonamento al servizio digitale Marvel Unlimited, l’attore ha svelato i titoli dei fumetti che leggeva in passato:

Ero un fan dei fumetti, ma i fumetti che leggevo da bambino erano più che altro quelli più economici che potevo trovare nel cestone da cinque centesimi. Mi piacevano Archie e Richie Rich. Mi piaceva molto Groo. Anche Elfquest. Credo che alcune delle mie prime suggestioni sessuali siano state con Elfquest.

Matt Shakman, regista di WandaVision, dirigerà il film basato su una sceneggiatura di Ric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. La produzione inizierà questa estate e il film uscirà il 25 luglio 2025.

