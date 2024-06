Le riprese di The Fantastic Four inizieranno tra poche settimane, e così il cast si sta preparando fisicamente per affrontare una prova che non sarà soltanto recitativa, ma fisica. In particolare, Joseph Quinn sta trasformando il suo corpo per diventare Johnny Storm, alias la Torcia Umana.

Men’s Health ha recentemente parlato con l’attore, che ha spiegato il suo allenamento:

Mi sto allenando da un po’ di tempo. Abbiamo ancora qualche settimana, e ho un allenatore meraviglioso di nome Tim che è brillante e mi fa fare tutte le cose che non voglio fare. Non stiamo cercando di ottenere qualcosa di troppo imponente, fisicamente: devo solo avere l’aspetto giusto, e lentamente, lentamente, ci stiamo arrivando.

Come noto, al cinema Johnny Storm è stato interpretato da Chris Evans e Michael B. Jordan, che però Quinn non ha voluto interpellare:

“Non sono entrato in contatto con loro – forse dovrei. È importante fare proprie queste opportunità. Penso che entrambi abbiano fatto un lavoro incredibile, e sono sicuramente consapevole di quanto questo ruolo significhi per molte persone, e di quanto siano stati bravi a interpretarlo. Penso che sia importante affrontare questo con rispetto per le persone che l’hanno interpretato prima, ma con l’intenzione di farlo proprio.

Quinn ha parlato poi del rapporto con Ebon Moss-Bachrach, che interpreterà La Cosa, con cui Johnny ha un rapporto particolare:

È un uomo intrinsecamente divertente. Avremo un periodo di prove, e quella sarà un’opportunità per tutti noi di lavorare sulle dinamiche specifiche tra i quattro e oltre. Sono molto entusiasta della prospettiva di lavorare con Ebon. Penso che sia straordinario e porterà sicuramente qualcosa di molto unico al suo ruolo; la dinamica è l’aspetto più importante di questi quattro personaggi. Non potrei pensare ad altri tre attori che potrebbero portare tanta energia e vita a questi altri personaggi, e farò del mio meglio per fare lo stesso.

Matt Shakman, regista di WandaVision, dirigerà il film basato su una sceneggiatura di Ric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. La produzione inizierà a fine luglio e il film uscirà il 25 luglio 2025.

Trovate tutte le informazioni su I Fantastici 4 nella nostra scheda.

