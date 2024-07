Una delle battute più iconiche della Torcia Umana dei Fantastici Quattro è indubbiamente “Fiamma!” (Flame on, in originale), una catchphrase che sentiremo anche pronunciare da Joseph Quinn nell’attesissimo The Fantastic Four targato Marvel Studios.

Durante una recente intervista a Happy Sad Confused l’attore ha rivelato di essersi allenato molto nel pronunciare la battuta, pronunciandola per molto tempo: “Un ora, probabilmente, nel complessivo”.

Matt Shakman, regista di WandaVision, dirigerà il film basato su una sceneggiatura di Ric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. La produzione inizierà a fine luglio e il film uscirà il 25 luglio 2025.

Trovate tutte le informazioni su I Fantastici 4 nella nostra scheda.

Seguiteci su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate