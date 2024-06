Durante un’intervista per GQ, Joseph Quinn ha confermato l’imminente inizio delle riprese di The Fantastic Four, il film Marvel in cui interpreterà la Torcia umana.

Parlando dei suoi colleghi, Pedro Pascal, Vanessa Kirby ed Ebon Moss-Bachrach, l’attore ha spiegato che non c’è stata ancora occasione di conoscersi a dovere: “Ho incontrato davvero velocemente Ebon, mentre io e Vanessa abbiamo un sacco di amici in comune“.

Lui e Pascal sono stati impegnati sul set di Il gladiatore 2 di Ridley Scott, ma la persona che non vede l’ora di incontrare è John Malkovich: “È uno dei miei attori preferiti di tutti i tempi“.

Finite le riprese del suo ultimo progetto, Warfare, si dedicherà alla promozione di A Quiet Place: Giorno 1. “Se Dio vuole, farò tappa a Glastonbury” ha spiegato riferendosi a un noto festival. “E poi mi aspettano costumi aderenti e fiamme“.

Matt Shakman, regista di WandaVision, dirigerà il film basato su una sceneggiatura di Ric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. La produzione inizierà questa estate e il film uscirà il 25 luglio 2025.

