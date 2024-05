Ancora un ingresso nel cast di The Fantastic Four: Natasha Lyonne, protagonista di Russian Doll e Poker Face, ha ottenuto una parte nel film dei Marvel Studios, anche se non sappiamo ancora quale.

L’attrice si unirà a un cast già ricchissimo composto da Pedro Pascal (Reed Richards / Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Susan Storm / la Donna Invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm / la Torcia Umana), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm / la Cosa), Julia Garner (Silver Surfer), Paul Walter-Hauser, John Malkovich e Ralph Ineson (Galactus).

Matt Shakman dirigerà la pellicola su una sceneggiatura di Ric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Il casting è in corso, le riprese inizieranno tra poche settimane.

L’uscita è attualmente fissata per il 25 luglio 2025.

