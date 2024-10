Agatha All Along: per Kathryn Hahn essere la prima donna ad apparire nuda nell'Universo Marvel è come "aver camminato sulla Luna"

Pubblicazione: 30 ottobre alle 17:02

Nel primo episodio di Agatha All Along, vediamo la protagonista che corre all'esterno della propria casa mentre è ancora nuda e in un'inquadratura si vede il fondoschiena della sua interprete, Kathryn Hahn. L'attrice, che aveva rivelato di aver ideato lei stessa il passaggio in questione, è tornata sulla questione ospite dello show di Jennifer Hudson.

“C'era un sacco di nastro biadesivo”, ha raccontato. “Così ogni volta che mi muovevo sentivo continui squittii. Ma è stato ritenuto necessario”. La scena segna inoltre il primo nudo femminile in un titolo dell'Universo Marvel. “All'epoca [delle riprese] non lo avevo capito, ma sapere che vengo dopo Thor è davvero fantastico. Siamo Thor e io [ad aver mostrato i nostri fondoschiena]. I nostri sederi ricoperti d'oro: questo è il mio sogno. È come se avessi camminato sulla luna".

Ecco il video dell'intervista completa all'attrice:

Gli ultimi due episodi della prima stagione di Agatha All Along arriveranno questo giovedì su Disney+. Trovate tutte le informazioni sullo show nella nostra scheda.