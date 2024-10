Thanos tornerà in Avengers: Secret Wars? Josh Brolin: "Farei qualsiasi cosa con i fratelli Russo"

Pubblicazione: 31 ottobre alle 11:40

Dopo la sconfitta di Thanos in Avengers: Endgame, l'universo Marvel ha puntato su nuovi grandi villain. Prima si è tentato di costruire qualcosa con Kang, ma l'allontanamento di Jonathan Majors ha costretto i vertici a rivedere i piani. È stato quindi introdotto il Dottor Destino, che vedremo interpretato da Robert Downey Jr. e che sarà sicuramente protagonista in Avengers: Doomsday. Per quello che riguarda invece Avengers: Secret Wars, alcune voci parlano di un possibile ritorno di Thanos, con Josh Brolin pronto a riprendere il ruolo.

E proprio Brolin, in un'intervista con Collider ha affermato che, nelle giuste circostanze e sotto la guida dei fratelli Russo, sarebbe disposto a tornare:

Non sto scherzando, c’è qualcosa di unico nell’interpretare Thanos. Ma se dicono che c'è intenzione di riportare al cinema Thanos, deve essere come Sicario, perciò deve essere fatto a dovere. È come quando Ryan Reynolds e io parliamo di Taylor Swift e invece dovremmo parlare di Deadpool 4. Facciamo un passo avanti e uno indietro. Ripeto, si tratta di ciò che ha senso per lui e di ciò che ha senso per me. Thanos deve avere un ruolo giusto se lo vuoi riportare sullo schermo, ma farei qualsiasi cosa con i Russo.

Fonte / Collider

Nei fumetti di Secret Wars effettivamente Thanos è presente, impegnato a sfidare il Dottor Destino. Ci sarebbe dunque spazio per lui nel film, ma quando a Brolin è stato chiesto esplicitamente se sia stato contattato dai Marvel Studios lui si è limitato a rispondere con un colpo di tosse.