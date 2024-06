In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Paul Walter Hauser, che ancora non ha svelato il misterioso personaggio che interpreterà in The Fantastic Four, prossimo adattamento Marvel Studios di I fantastici 4 di Matt Shakman, ha raccontato di avere avuto delle remore nell’accettare di partecipare al progetto.

L’attore ha infatti dichiarato che il fatto che tutti i precedenti adattamenti dedicati alla super famiglia della Marvel non siano stati dei buoni prodotti inizialmente ha funto da deterrente nella sua decisione:

Non pensiate che questo non abbia influito sulla mia decisione di accettare o meno questo ruolo. Ancora nessun film sui Fantastici 4 ce l’ha fatta veramente, per ora. Ma penso che la perfetta combinazione tra una buona sceneggiatura, le persone a capo del dipartimento che sta lavorando al film e il cast stellare di attori veramente fantastici – alcuni volti noti e alcuni che sono ora sulla cresta dell’onda – mi fa ben sperare e mi fa come sentire in qualche modo che questo film sia speciale, e che era qualcosa di cui volevo assolutamente fare parte.

Matt Shakman, regista di WandaVision, dirigerà il film basato su una sceneggiatura di Ric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. La produzione inizierà questa estate e il film uscirà il 25 luglio 2025.

