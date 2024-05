Anche se ancora nessuna notizia ufficiale è arrivata sul ruolo di Paul Walter Hauser nel nuovo The Fantastic Four (alcuni ipotizzano l’Uomo Talpa), l’attore ha rotto il silenzio a riguardo e, in una chiacchierata con Screen Rant, ha svelato qualche indizio.

“Quello che posso dirvi è che, visto il personaggio che interpreto, potrei essere nel film dei Fantastici 4 fino a quando non verrò licenziato o sostituito” ha commentato. “Non posso dirvi niente sul personaggio nello specifico, ma sappiate che è parte fondante della mitologia dei Fantastici 4. Un personaggio molto specifico e ben caratterizzato, al momento sto ancora decidendo come approcciarmi al ruolo“.

Ha poi aggiunto:

Ma ho sempre voluto fare parte di questo universo cinematografico. Ho fatto partire una campagna per interpretare il Pinguino del Batman di Matt Reeves, ruolo che alla fine è andato a Colin Farrell che ha fatto un lavoro davvero straordinario, diverso da qualsiasi cosa io avessi in mente. Quindi apprezzo davvero che la Marvel mi abbia regalato questa fantastica opportunità e si sia fidata e affidata a me per questo ruolo che mi permetterà di fare parte di questa famiglia.

Il cinecomic, che verrà diretto da Matt Shakman, sarà nei cinema il 25 luglio 2025.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Seguiteci su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate