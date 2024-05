Dopo l’annuncio dell’ingresso di John Malkovich nel cast di The Fantastic Four, l’Hollywood Reporter segnala che Ralph Ineson (Il trono di spade, The Witch, Sir Gawain e il cavaliere verde), è stato scelto per la parte di Galactus, l’antagonista principale della pellicola.

I protagonisti di The Fantastic Four sono, come noto, Pedro Pascal (Reed Richards / Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm / la donna invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm / la torcia umana) ed Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm / la cosa). Julia Garner sarà Shalla-Bal / Silver Surfer, mentre le parti di Paul Walter Hauser e Malkovich non sono ancora state svelate.

Nei fumetti della Marvel Galactus – che è stato ideato da Stan Lee e Jack Kirby – è noto come il Divoratore di mondi. La sua prima apparizione risale al marzo del 1966 nella storia L’arrivo di Galactus (The coming of Galactus!) in Fantastic Four vol. 1.

Il cinecomic, che verrà diretto da Matt Shakman, sarà nei cinema il 25 luglio 2025.

